José Silva

FALECEU

R.I.P.

Sua filha, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Estrada do Livramento, Paróquia do Livramento e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 11:30 horas, na Capela do Cemitério Municipal do Monte, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Sábado, dia 6, pelas 18:30 horas, na Igreja da Paróquia do Livramento.

Funchal, 31 de Maio de 2020