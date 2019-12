Lucinda de Vasconcelos

(IRMÃ DA CONFRARIA DO SR. SÃO ROQUE)

FALECEU

Suas filhas Maria Lucinda Fernandes Rochinha e marido, Lídia Maria Fernandes Vasconcelos de Sousa e marido, netos, bisnetos, irmã, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, tia e parente, residente que foi na freguesia de São Roque do Faial, concelho de Santana.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, domingo, saindo da capela do cemitério Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho pelas 14:30 horas para inumação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral da sua saudosa parente até à sua última morada e informa que no próximo domingo (05/01/2020), pelas 09:00 horas, na Igreja Paroquial de São Roque do Faial, freguesia de São Roque do Faial, concelho de Santana, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Funchal, 29 de Dezembro de 2019