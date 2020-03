Maria Celeste Gomes da Silva

FALECEU

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada, tia, madrinha e parente, residente que foi ao Caminho do Cerrado do Gato, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, no cemitério Municipal de Machico, onde será celebrada Exéquias Fúnebres, pelas 14 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. E informa que, devido à situação atual e, de acordo com as recomendações do Governo Regional e das autoridades de saúde, o funeral será restrito à família.

Machico, 24 de Março de 2020