José Manuel Correia

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa, Elisabete de Freitas Nóbrega Correia e filhas, Carla Correia e Andreia Correia, irmãos, irmãs e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, irmão e parente, residente que foi à freguesia de São Gonçalo, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo no Funchal, para inumação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14:00 horas na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima (segunda-feira), dia 12.08.2019, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial de São Gonçalo, no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Partiste, sem aviso prévio e quando menos esperávamos. O nosso mundo parou. Hoje dói e amanhã vai doer também. Resta-nos a lembrança de ti, marido e pai dedicado, homem de coração generoso e sensível e de espírito sereno.

Permanecerás para sempre em nossos corações, no nosso pensamento.

Amamos-te muito.

Que tenhas o eterno descanso.

Funchal, 7 de Agosto de 2019