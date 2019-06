Georgina Jardim de Jesus

FALECEU

TINHA 105 ANOS

Seus filhos, filhas, noras, genros, netos, bisnetos, trinetos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, trisavó e parente, natural da freguesia de S. Jorge e residente que foi no Estabelecimento Nossa Senhora do Bom Caminho, Ribeira de Machico, freguesia de Santo António da Serra e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital dos Marmeleiros pelas 13.30 horas, para a Igreja Paroquial de S. Jorge, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 15 horas, prosseguindo o funeral para jazigo de família, no cemitério de S. Jorge.

A família mui reconhecidamente agradece a todas as funcionárias e diretoras do Lar da Nossa Senhora do Bom Caminho, situado na Ribeira de Machico, com especial agradecimento à ex-diretora Celina e atual diretora Isabel, pelo trato carinhoso, cuidado e atenção incansável à nossa mãe, tia, avó e bisavó.

Mais informa que, na próxima quinta-feira, dia 13-06-2019, será celebrada a missa do 7.º dia, pelas 18.30 horas, na Igreja Paroquial de S. Jorge, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

São Jorge, 8 de Junho de 2019