José Manuel Nunes Alves Vieira

FALECEU

R.I.P.

Seus irmãos: Arnaldo José Nunes Alves Vieira; Rogério Sameiro Nunes Alves Vieira e mulher Maria José Franco Bento e Maria da Luz Nunes Alves Vieira; sua prima Amélia Rafael Nunes e demais primos, seus sobrinhos: Reinaldo José Martins Alves Vieira e mulher Cláudia Sacoto e Rita Maria Martins Alves Vieira, demais sobrinhos e restante família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso familiar, residente que foi à Rua Velha da Ajuda, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza amanhã, Quinta-feira, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 10:00 horas, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para Jazigo de Família, no mesmo.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais da Consulta de Oncologia e de Terapia da Dor do Hospital Dr. Nélio Mendonça, bem como a toda a equipa da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, pela forma carinhosa, atenciosa, dedicada e profissional como sempre trataram o nosso saudoso familiar durante a sua doença e internamento.

Funchal, 29 de Abril de 2020