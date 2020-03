Celeste Faria dos Santos

FALECEU

R.I.P.

Seus pais, Aníbal Faria dos Santos e Catarina de Jesus Faria, suas irmãs cunhados, sobrinhos, tios, primos, afilhada, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, filha, irmã, cunhada, tia, sobrinha, prima, madrinha, amiga, vizinha e parente, moradora que foi ao Caminho do Lombo do João, Lombo Cesteiro, Freguesia da Ribeira Brava e que o seu funeral se realiza este Sábado, dia 14 de Março 2020, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 11:00 horas para a Igreja Paroquial de São Bento, Concelho da Ribeira Brava, onde será celebrada uma pequena Cerimónia de corpo presente pelas 12:00 horas, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no Cemitério da dita Freguesia.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar.

Mais se informa que sairá pelas 11:00 horas um autocarro da zona dos possos, passando no Pomar da Rocha seguindo para a Ribeira Brava. Após o funeral, regressará ao local de partida.

Partiste sem uma despedida, cedo demais nos deixaste nesta triste solidão!! Com esta dor intensa que vai nos consumindo cada dia.

Sem a tua presença nada será igual, jamais vamos conseguir sorrir, ficamos sem luz na nossa vida!!

Querida mana este momento vai marcar as nossas vidas para sempre!!

A dor profunda que ficou no coração da nossa mãezinha, nunca vai ser a mesma, sempre teve uma força divina, mas agora tu partiste Celeste e tudo mudou nas nossas vidas!!

Agora fica a tua lembrança, pai, mãe, manas, sobrinhos, afilhada, cunhados, tios, primos, choram a tua partida tão dolorosa!!

Cada cantinho lá de casa tem uma recordação de ti, a saudade aumenta cada dia, como vamos viver sem ti, mãe, pai, manas, Gonçalinho te adoravam tanto como se fosse uma mãe para ele.

A Sofia já não vai chamar Mimi.

Ribeira Brava, 14 de Março de 2020