Antónia da Silva Lobo

1022-2020

FALECEU

Sua irmã, Celina da Silva Lobo, Teresa da Silva Lobo, filhos e netos, Conceição da Silva Lobo filhos e netos, Francisco da Silva Lobo, esposa, filhos e netos, João da Silva Lobo, esposa, filhos, netos e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento, da sua saudosa, irmã, cunhada, tia, prima, vizinha, amiga e parente, residente que foi, à Estrada do Monte - Entrada 69 nº. 3, Freguesia e Concelho da Ponta do Sol e que seu funeral se realiza hoje Sexta-feira, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. João D’ Almada, freguesia do Monte - Funchal, pelas 14:30 horas, para o cemitério de São Caetano-Terças, onde será celebrado Ritual Litúrgico Católico pelas 15:30 horas, junto da sepultura.

Informamos a todas as pessoas de suas relações e amizade que o funeral é somente restrito à família.

A família agradece a todas as pessoas que de qualquer forma manifestarem o seu pesar nesta hora de sofrimento.

Também informa que a missa de 7º. Dia, será realizada na próxima Quarta-feira, dia 20 de Maio, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Cristo Rei- Monte - Ponta do Sol.

A família também agradece à toda Equipa Médica, Enfermagem, Auxiliares, Pessoal Administrativo, do Centro de Saúde da Ponta do Sol, ao Hospital Dr. Nelio Mendonça, ao Hospital Dr. João D’ Almada, ao Transporte de Doentes da Sesaram, aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, as Assistentes Domiciliares, pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram da sua familiar, bem como a todos os familiares e amigos que apoiaram nesta difícil caminhada.

A Todos um muito Obrigado!

Ponta do Sol, 15 de Maio de 2020