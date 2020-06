Mário Alves Pereira

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Maria Rita de Abreu Gama Pereira, seu filho Mário Bruno Gama Pereira, sua mãe Maria Eugénia Alves Pereira, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, filho, irmão, cunhado, tio, primo e parente, residente que foi à Rua Antero de Quental, Paróquia dos Álamos e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 10:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para inumação no referido cemitério.

A família agradece à Sr.ª Dr.ª Ermelinda Alves do Centro de Saúde do Bom Jesus, aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Dr. Nélio Mendonça e dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada e à Liga Portuguesa Contra o Cancro, por todo o carinho e dedicação prestados ao nosso ente querido.

Funchal,9 de Junho de 2020