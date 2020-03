Artur Barros e Sousa de Olim

FALECEU

R.I.P.

Sua filha, Dalila Sá Barros Sousa de Olim; seu irmão, cunhadas, sobrinhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, irmão, cunhado, tio, primo e parente, residente que foi à freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11:00 horas, no Cemitério de Nossa Senhora das Agustias em São Martinho no Funchal, para jazigo no mesmo.

A família mui reconhecidamente agradece a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar.

Funchal, 24 de Março de 2020