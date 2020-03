Vasco Maria

FALECEU

Sua esposa Maria Augusta da Silva Vasconcelos, filhos, neta, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, avô, cunhado, tio e parente, natural de Viseu e a residir atualmente ao Sítio do Serrado, freguesia do Porto da Cruz e concelho de Machico.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz), pelas 14:00 horas, para o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, em Santana, onde será procedido de palestra Bíblica pelas Testemunhas de Jeová, pelas 15:00 horas, prosseguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério municipal de Santana.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente até à sua última morada.

Santana, 13 de Março de 2020