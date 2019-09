Domingos de Freitas

FALECEU

Seus filhos: António, Emilia e Elena, seus netos, bisnetos, cunhadas, sobrinhos e os demais familiares presentes e ausentes, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso parente, natural da freguesia de Santo António da Serra, concelho de Santa Cruz e atualmente a residir ao sítio da Assomada na freguesia do Caniço, cujo funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14h30, para a Igreja Paroquial de Santo António da Serra, onde decorrerá o velório até a celebração da missa de corpo presente pelas 17h00, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no cemitério da localidade.

Reconhecidamente, a família expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Domingo, dia 8 de Setembro pelas 11h30, terá lugar na Igreja Paroquial da Assomada - Caniço, a missa de intenção do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, reiterando os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Santo António da Serra, 4 de Setembro de 2019