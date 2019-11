José Teixeira de Ornelas

FALECEU

Sua esposa Maria dos Reis Sousa de Abreu, filhas, genros, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, primo e parente, residente que foi à Rua Urbanização da Achada, freguesia do Porto da Cruz, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. João de Almada, pelas 15 horas, para o Cemitério Municipal de Machico, onde se realizará uma Cerimonia Fúnebre Cristã, pelas 16 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. Agradece, ainda, de um modo especial, aos Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do 8.º andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, e do Serviço Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, por todos os cuidados, carinho e dedicação com que trataram o seu querido parente.

Machico, 17 de Novembro de 2019