Emanuel Rodrigues Ornelas e Vasconcelos

FALECEU

Sua filha Nicole de Nóbrega Vasconcelos, sua companheira Lebo Morebodi, genro, seus pais João de Gouveia Ornelas e Vasconcelos e Maria Inês Rodrigues de Freitas, irmãos, cunhados, tios, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, companheiro, sogro, filho, irmão, cunhado, sobrinho, tio e parente, residente que foi à Rua de São João Castelejo, freguesia de Gaula, concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira, saindo da capela do cemitério Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho pelas 13:00 horas para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente até a sua última morada e informa que no próximo sábado (15/02/2020), pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de Gaula, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nestas celebrações.

Renova o agradecimento aos médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar do serviço da Unidade de Cuidados Intensivos (UCIP) do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por o terem tratado de forma profissional e carinhosa.

Funchal, 10 de Fevereiro de 2020