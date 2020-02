Tiago Manuel Aguiar Ramos

FALECEU

Seus pais Elisa Ramos e Joel Ramos, sua irmã Ana Isaura Ramos, suas avós, tios, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada de Santo António,51, Ponta do Sol, e que o seu funeral, com missa de corpo presente, se realiza hoje, Terça-feira, 04/02/2020, pelas 11:30 horas, saindo da capela de Santo António, Lugar de Baixo, Ponta do Sol, para o cemitério de Santo Amaro, Lombada, na referida freguesia.

A família agradece reconhecidamente a todos os que têm manifestado o seu pesar, assim como às pessoas que acompanharem o funeral, prestando assim uma última homenagem.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Sábado, 08/02/2020, pelas 20:00 horas, na capela de Santo António, Lugar de Baixo, Ponta do Sol, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Hospital de Santa Cruz, Carnaxide, a sua eficiência, dedicação, profissionalismo e, acima de tudo, carinho, que sempre mostraram pelo nosso querido parente durante a sua doença.

Ponta do Sol, 4 de Fevereiro de 2020