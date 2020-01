Irmã Maria da Conceição Araújo

FRANCISCANA MISSIONÁRIA DE MARIA

FALECEU

As Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria do Convento de Santa Clara, cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa irmã, residente que foi à Calçada de Santa Clara nº 15, São Pedro, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11,00 horas, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo no mesmo.

Será celebrada missa de corpo presente, pelas 09,30 horas, na Igreja do Convento de Santa Clara, prosseguindo o cortejo fúnebre para o mesmo.

As Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria do Convento de Santa Clara agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa irmã, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Funchal, 29 de Janeiro de 2020