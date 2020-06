Tereza Salomé Veloza

FALECEU

Seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos, sua irmã, sobrinho, primos, vizinhos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Impasse da Gafaria, Calheta, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 15:00 horas, no cemitério do Lombo do Salão, Calheta.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e informa que, devido à situação actual e, de acordo com as recomendações do Governo Regional e das autoridades de saúde, o funeral será restrito à família.

Calheta, 5 de Junho de 2020