João Augusto Gonçalves

FALECEU

Sua esposa Maria Manuela Fernandes de Andrade Batista Andrade; seus filhos Miguel Fernandes Gonçalves e Jenny Fernandes Gonçalves; seu irmão António Mateus Gonçalves, esposa e filhos; e demais família presente e ausente, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada da Adega, 61, Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 20/12/2019, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 12:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu ente querido.

Funchal, 20 de Dezembro de 2019