Abel de Gouveia

(AGENTE DA P.S.P. - APOSENTADO)

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Rosa Celina de Nóbrega de Sousa, suas filhas, genro, netos, netas e bisneto, sua irmã, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio, parente e amigo, residente que foi à Rua dos Arrependidos, freguesia de Santa Luzia e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para Jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14:00 horas, na referida Capela.

Funchal, 6 de Agosto de 2019