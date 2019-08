Dolores de Freitas

FALECEU

Suas filhas, Maria Alice Freitas Pinto e filho, Lina Maria Freitas Pinto Correia marido e filhos, Maria do Patrocínio Freitas Monteiro e filho, enteados e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, madrasta e parente, residente que foi na Vereda do Amparo n.º 27, Freguesia de São Martinho - Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente, pelas 13,00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, prosseguindo o cortejo fúnebre para o mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Funchal, 27 de Agosto de 2019