José da Paz de Lima Lucas

FALECEU

Sua esposa, filhos, filhas, genro, noras, netos, bisnetos, irmãs e demais família, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Vereda do Lombinho, 5, Seixal, e que o seu funeral se realiza amanhã, Sábado, 07/12/2019, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas para a igreja paroquial de Santo Antão, Seixal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério do Porto Moniz.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, 08/12/2019, pelas 11:30 horas, na igreja paroquial de Santo Antão, Seixal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça, de forma especial do Serviço de Cuidados Intensivos, todo o apoio prestado e dedicação com que trataram o seu familiar.

Seixal, 6 de Dezembro de 2019