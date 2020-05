Marcelino Castro

(IRMÃO DA CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO DA PARÓQUIA DE SANTO AMARO)

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Maria Natália Gomes de Sousa, suas filhas: Nélia Maria de Sousa Castro e filho e Nivalda de Fátima Gomes de Sousa Castro Perdigão, seu marido e filha, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Vereda dos Alecrins, Paróquia de Santo Amaro e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 11:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para Jazigo, no referido cemitério.

A família agradece a todas as pessoas as manifestações de pesar e carinho e informa que devido às normas e restrições em vigor, o funeral será restrito apenas à família.

Funchal, 6 de Maio de 2020