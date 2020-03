João de Sousa Monteiro

FALECEU

Sua esposa Maria Fernandes de Sousa Monteiro, filhos, noras, genro, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, natural de Santa Cruz e a residir na freguesia caniço, concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16), pelas 13:45 horas, com destino ao Cemitério Municipal de Santa Cruz, onde haverá Exéquias Fúnebres, junto a sepultura, pelas 14:00 horas, prosseguindo depois para sepultura perpétua.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que, o funeral será restrito à família e que não haverá velório na referida Casa Mortuária, devido as limitações impostas pelo plano de Contingência do Novo Coronavírus-Covid-19.

Hoje, 22/03/2020, o nosso amado pai João De Sousa Monteiro foi chamado por Deus Todo-Poderoso. Ele içou a suas velas e nos deixou para cumprir as suas novas metas na imensa eternidade.

Embora não pudéssemos dizer o último adeus mesmo quando não estávamos lá para te abraçar e aquecer. Queremos que saibas que nós te amamos e muito, pois as nossas mentes, corações e almas estavam sempre ligadas. Em virtude do teu legado ser uma cadeia bonita e forte chamada família, um profundo amor e a grande bênção e honra de sermos os teus filhos.

Sempre deste o melhor de ti, ensinaste-nos que as verdadeiras riquezas são vistas apenas com os olhos fechados. Assim, aquilo que mais apreciamos são todos os valores, princípios e lições de fé que marcaram as nossas vidas e encheram as nossas almas com esperança e apego a Deus.

Algum dia Deus vai nos unir novamente; Enquanto isso, queremos que saibas que foste um grande pai, um homem exemplar que lutou e deu a sua própria vida, fazendo todos os esforços para ajudar a uma família seguir em frente, num país estrangeiro, sozinho, sem outros recursos além de tuas mãos e o suor na tua testa e em condições adversas, contudo conseguiste superar graças aos sacrifícios e ao amor pelo trabalho ...

Deus te abençoe pai, a partir de hoje vais ser uma daquelas estrelas que vai guiar os nossos barcos para um destino seguro, mesmo quando encontrarmos adversidades no caminho. Pois a luz divina de Jesus vai estar sempre presente, para cessar qualquer escuridão nesta bela jornada, através das misteriosas veredas da vida ...

Queremos que saibas que te amamos profundamente; a tua esposa, teus filhos, netos, irmãos, sobrinhos, nora, genro e outros seres queridos ... Até logo e que Deus te tenha sempre na sua Santa Glória.

Santa Cruz, 24 de Março de 2020