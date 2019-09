Arlindo Gregório Abreu de Freitas

FALECEU

Sua esposa, Élia Maria Faria de Almada, seus filhos, neto, genros e nora, seu irmão, cunhados, sobrinhos, compadres, afilhados, primos, amigos, vizinhos, colegas da Rodoeste e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente à Rua Comandante Camacho de Freitas, CCI 602, no Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje, sábado, 28/09/2019, saindo do Hospital João de Almada pelas 10:00 horas, para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 10:45 horas para a Igreja Paroquial de São Brás, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Um agradecimento especial aos profissionais de saúde do Hospital João de Almada e do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por toda a atenção e cuidados prestados.

A família agradece, antecipadamente, a todas as pessoas que acompanharem o funeral e informa que será celebrada missa de 7°dia no próximo sábado, 05/10/2019, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São Brás, Campanário.

Campanário, 28 de Setembro de 2019