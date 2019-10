Rosa Mendonça de Viveiros

FALECEU

Seu marido José de Freitas Remesso, filhos Manuel, Avelino e Fátima, genro, nora, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Vereda do Lugarinho A; Ribeira Seca, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do antigo Cemitério Municipal de Machico, pelas 14.30 horas, para a Igreja da Ribeira Seca - Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério Municipal de Machico.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos, quantos lhe têm manifestado o seu pesar. Agradece, ainda, de um modo especial à Segurança Social (ajuda ao domicílio), às Enfermeiras do Centro de Saúde de Machico e aos Bombeiros Municipais de Machico, por todos os cuidados, carinho e dedicação que tiveram com a sua querida parente.

Mais informa que, no próximo domingo, dia 06/10/2019, pelas 09.30 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja da Ribeira Seca - Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Machico, 2 de Outubro de 2019