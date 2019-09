Manuel Saturnino Andrade

(IRMÃO DA CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO)

FALECEU

Sua esposa Maria Albertina dos Santos, seus filhos: José Manuel dos Santos Andrade, esposa e filhas; Nelson José Andrade dos Santos, esposa e filhos e Anny Elizabeth Andrade dos Santos, marido e filha, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, amigo, vizinho e parente, residente que foi ao Sítio do Serrão, freguesia de Boaventura, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:00 horas, para a Igreja Paroquial de Santa Quitéria, Boaventura, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da dita freguesia.

A família agradece, reconhecidamente, a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar, assim como às pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso parente, prestando-lhe assim, a sua última homenagem.

Agradecimentos que são também extensivos nomeadamente às enfermeiras e auxiliares do 2º andar poente do Hospital dos Marmeleiros, e de uma forma muito especial ao enfermeiro Pedro Gouveia do Centro de Saúde de São Vicente e à enfermeira Arlinda Gama por toda a ajuda prestada.

Boaventura, 3 de Setembro de 2019