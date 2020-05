Bela de Sousa

FALECEU

Suas filhas Elsa Silva, marido e filho, Albertina Martins, marido, filhos e neto, Elisabete Pinto, marido e filho, Irene Henriques, marido, filhos e netos, Ana João, marido e filho, Inês Brazão, marido, filhos e netos, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, tia e parente que foi residente ao Beco do Amadeu nº 16, Pico dos Barcelos, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, com exéquias fúnebres pelas 15h00 na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo para jazigo no mesmo.

Funchal, 15 de Maio de 2020