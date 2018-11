Maria de Sousa

FALECEU

Seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Rua dos Marmeleiros, freguesia do Caniçal, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 12 horas, para a Igreja Paroquial do Caniçal, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 15 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal do Caniçal.

A morte consegue nos roubar

a presença dos que amamos,

mas das lembranças que ficam

nem ela nos pode separar.

Dos seus netos Duarte, Lucélia e Luciano

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos, quantos lhe têm manifestado o seu pesar. Agradece ainda, de uma forma especial à Equipa de Profissionais de Saúde do Atalaia Living Care, por todos os cuidados, carinho e dedicação que tiveram com a sua querida parente.

Mais informa que, na próxima sexta-feira, dia 23-11-2018, pelas 19 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Paroquial do Caniçal, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Caniçal, 19 de Novembro de 2018