José Ferreira Fernandes

(1º SARGENTO DE ARTILHARIA APOSENTADO)

FALECEU

Seus filhos, noras, netos, bisneta, irmão, cunhados, sobrinhos e os demais familiares presentes e ausentes, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, natural do Fundão e residente na freguesia do Caniço, cujo funeral se realiza hoje, com a celebração de exéquias fúnebres junto à sepultura pelas 14h00, no Antigo Cemitério Municipal do Caniço.

Finda a cerimónia, irá a inumar no mesmo.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todas as manifestações de pesar, solicitando que a cerimónia seja restrita aos familiares mais chegados de acordo com as recomendações das Autoridades em consonância com a Conferência Episcopal Portuguesa, face às limitações impostas pelo Plano de Contingência ao novo Coronavírus - Covid-19.

Caniço, 6 de Abril de 2020