Santiago Gabriel Bacanhim Silva

FALECEU

Seus pais Paulo Alexandre da Silva Santos e Maria Irene Bacanhim Viveiros, suas irmãs Daniela e Margarida, suas avós, padrinhos, tios, primos, amigos e demais família, cumprem doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada Nova do Castelejo, 108, Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 18/09/2019, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Sinto uma dificuldade enorme em definir este turbilhão de emoções, apenas consigo sentir todo o amor que me transmitiste nesta tua pequena passagem na minha vida.

Obrigada por esse sorriso e jamais esquecerei o brilho dos “teus olhos de azeitona”.

Foste um guerreiro incansável, obrigada por tudo meu pequeno guerreiro.

Com amor da tua madrinha.

Estreito de Câmara de Lobos, 18 de Setembro de 2019