Abel Ascenção da Trindade Ferreira

FALECEU

Sua esposa Maria Fátima de Gouveia Teixeira, filhos, noras, genros, netos, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Sitio do Ribeiro de Serrão de Cima, freguesia da Camacha e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, saindo da Morgue do Hospital dos Marmeleiros, pelas 12:15 horas, com destino ao Cemitério Municipal da Camacha, onde haverá Exéquias Fúnebres, junto a sepultura, pelas 13:00 horas, prosseguindo depois para jazigo no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que, o funeral será restrito à família e que não haverá velório na referida morgue do Hospital dos Marmeleiros, devido as limitações impostas pelo plano de Contingência do Novo Coronavírus-Covid-19.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar do Hospital dos Marmeleiros, bem como à Direcção, médicos, equipa de enfermagem e assistentes operacionais, do Lar Intergeracional da Tabua, por toda a dedicação, carinho e apoio ao seu familiar.

Camacha, 1 de Abril de 2020