Robbert Peters

FALECEU

Sua esposa Iracy Conceição Silva Peters, seus filhos Patrick Peters; Andrea Peters, marido e filha; seus amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada do Pedregal, 115, Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 08/03/2020, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:30 horas para o cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será cremado pelas 10:00 horas.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 8 de Março de 2020