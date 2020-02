Agostinho Orlando Vieira de Freitas

FALECEU

Sua esposa Maria Teresa Nunes Rodrigues de Freitas, filhas Jéssica e Érica, genro, neto, cunhados, sobrinhos, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, cunhado, tio, primo e parente, residente que foi à Moradias Poente -Matur, freguesia de Água de Pena e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angustias, em São Martinho, para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 12.30 horas, na referida capela.

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. Agradece ainda de um modo especial aos Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do Serviço Cuidados Intensivos, Cuidados Intermédios e do 2.º andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por todos os cuidados, carinho e dedicação que tiveram com o seu querido parente.

Mais informa que, no próximo sábado, dia 22/02/2020, pelas 19.30 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, Igreja Paroquial de Água de Pena, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Funchal, 19 de Fevereiro de 2020