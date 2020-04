Ângela Sabina Vieira Soares

FALECEU

Seus filhos, Nora, netos, bisnetos, trineto, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, trisavó, tia e parente que foi residente a Rua do Rio de Janeiro nº 12, 2º casa, freguesia Santa Maria Maior, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres pelas 13 horas, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para cremação prosseguindo o seu funeral para o referido cemitério.

Funchal, 14 de Abril de 2020