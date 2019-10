Liliana Dias Mendes

FALECEU

As irmãs Hospitaleiras do Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente e amiga interna no Centro de Reabilitação Pscopedagógica da Sagrada Família, paróquia dos Álamos, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15.00 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14.30 horas na referida capela.

Funchal, 6 de Outubro de 2019