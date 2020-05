João Bento Correia

FALECEU

Sua esposa Antónia Correia, sua filha Vânia Nóbrega, genro, neto, irmãs, cunhados, sobrinhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente no Caminho do Trapiche nº 22, paróquia da Graça, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, com exéquias fúnebres pelas 12h00 horas na capela do cemitério municipal de Santo António, prosseguindo para jazigo no mesmo.

A família agradece mui reconhecidamente à equipa médica, enfermagem, auxiliares da Clinica de Hemodiálise NephoCare, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu tratamento.

A família, agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e/ou de qualquer outra forma manifestarem o seu pesar, participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, na próxima terça-feira (02-06-2020) pelas 18h00 na Igreja Paroquial da Graça, freguesia de Santo António.

Funchal, 27 de Maio 2020