Maria Rodrigues da Silva

MAIS CONHECIDA POR: “MARIAZINHA DO CUNHÃO”

FALECEU COM 103 ANOS

R.I.P.

Seus filhos; José Bento e Gonçala Fernandes; seus genros, Horácio e Francisco; seus netos, João Manuel e esposa, Diana, Gonçalo e namorada, Luís e namorada e Filipe, bisnetos, sobrinhos, primas, afilhados, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, mãe, sogra, avó, bisavó, tia, prima, madrinha, amiga, vizinha e parente, moradora que foi à Estrada Dr. Francisco Justino Gonçalves, freguesia de Campanário e que o seu funeral se realiza esta quarta-feira, dia 18 de Setembro, saindo da Capela Mortuária do Hospital dos Marmeleiros, pelas 15:00 horas para junto do Centro de Saúde de Campanário, onde será organizado cortejo fúnebre pelas 16:15 horas para a Igreja Paroquial de São Brás, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:30 horas, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no Cemitério da dita freguesia.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar.

Mais se informa que no próximo Domingo, dia 22 de Setembro, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas às pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de São Braz, Campanário, pelas 10:30 horas.

Agradecimentos que são extensivos e de um modo especial: aos Médicos; Dra. Sofia Brito e à Dra. Suzete do Medical Center, ao Sr. Padre Adelino da Paróquia de Campanário; às Ministras da Comunhão, Rosinha e Neves, ao Centro de Saúde de Campanário, ao Hospital dos Marmeleiros; Médicos, Enfermeiros e Assistentes Operacionais do 2º Piso Nascente; aos Bombeiros da Associação Humanitária da Ribeira brava e Ponta do Sol, ao Sr. Prof. Ricardo Nascimento Presidente da C.M. da Ribeira Brava, ao Sr. João Batista, Presidente da Junta de Freguesia de Campanário e seus colaboradores, ao Sr. Luís Drummond da Associação Desportiva de Campanário e família, aos Srs. Jornalistas; Orlando Drummond e Celina Coelho da R.D.P. Madeira, à Sra. Carmina dos Reis e família, à Sra. Prof. Lídia Romano pelo carinho e ternura que teve pela nossa querida mãe. A todos o nosso muito Obrigado. Bem Hajam.

Campanário, 18 de Setembro 2019