Maria Rosária de Sousa Correia

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, Regina Isabel Correia Vieira; Bruno Hélder Correia Vieira e filha; Celso Marco Correia Vieira, sua esposa e filhas; seus irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à freguesia e concelho de Machico e que o seu Funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres junto à sepultura, pelas 11:00 horas, no Cemitério Municipal de Machico, prosseguindo o seu funeral para inumação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima (quinta-feira), dia 04.06.2020, pelas 19:00 horas, na Igreja da Ribeira Seca – Cidade de Machico, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Machico, 30 de Maio de 2020