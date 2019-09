Manuel Porfírio Abreu da Silva

“CICIO”

FALECEU

R.I.P.

Seus irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Rua da Povoação nº 7, freguesia e concelho de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça - São Pedro no Funchal, pelas 11:00 horas, para a Igreja Matriz da Cidade de Machico, onde será celebrada Missa de Corpo Presente, pelas 12:00 horas, prosseguindo o seu funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada no próximo sábado, dia 14.09.2019, pelas 19:00 horas, na Igreja Matriz da Cidade de Machico, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Renovando agradecimentos às equipas, médica, enfermagem e assistentes operacionais de ação médica do Hospital Dr. João de Almada; do Centro de Saúde de Machico, aos Bombeiros Municipais de Machico e as Ajudantes Domiciliárias pelo profissionalismo, atenção e dedicação como acompanharam o nosso saudoso parente.

Machico, 9 de Setembro de 2019