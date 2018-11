Roman Shulhn

FALECEU

R.I.P.

A família e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso parente e amigo, e que o seu funeral se realiza, amanhã, segunda-feira, dia 19.11.2018, pelas 10:00 horas para cremação no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angustias em São Martinho no Funchal.

Será antecedido de corpo presente pelas 09:30 horas na sala do referido Crematório.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Funchal, 18 de Novembro de 2018