Sidónio de Gouveia

EU NÃO ESTOU LONGE, APENAS ESTOU NO OUTRO LADO DO CAMINHO

Sua mulher Maria Vanda da Conceição Pestana Aguiar de Gouveia, seu filho António Miguel Aguiar de Gouveia, sua nora Fabrícia Teixeira e netas Catarina e Maria, irmão, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, tio e familiar, residente que foi na Rua Tenente Coronel Sarmento nº 4-E, Freguesia de São Pedro - Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuário do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 11:00 horas, para o Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Mais participam que pelas 11:30 horas será celebrada, junto do jazigo de família, a última encomendação e despedida.

Agradecem toda a atenção e cuidados prestados pelos profissionais de saúde do Serviço de Cardiologia, 3º piso nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Agradecem, também, reconhecidamente, todas as manifestações de pesar e carinho enviadas por todos os amigos aos familiares e comunicam que, tendo em conta a situação atual e as recomendações do Governo Regional e das Autoridade de Saúde, o funeral será restrito à família.

Funchal, 1 de Abril de 2020