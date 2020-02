Susana Barbosa

A sua família participa que o adeus à sua querida mãe, avó, bisavó e sogra se realiza na 3ª-feira, 11/02/2020, pelas 13:00 horas, na Igreja Presbiteriana da Madeira, Rua do Conselheiro José Silvestre Ribeiro, 47, prosseguindo o seu funeral para inumação no Cemitério de Nossa Senhora das Angustias em São Martinho no Funchal, agradecendo antecipadamente a presença de todos os amigos.

Funchal, 11 de Fevereiro de 2020