Guilherme Monteiro

FALECEU

Seus filhos, Celso Vieira Monteiro e Maria da Conceição Vieira Monteiro, sua nora, netos, irmãos, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, irmão, tio e parente, residente que foi em Caminho Dona Mécia freguesia de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje pelas 14:00 horas, com missa de corpo presente na Capela do Cemitério de Santa Cruz, prosseguindo depois para inumação no mesmo cemitério.

Pelas 13:30 horas, sai da paragem atrás da Igreja de Santa Cruz, um autocarro com destino ao cemitério, para transportar as pessoas que queiram participar no funeral, regressando depois ao local de partida.

Sábado dia 14 de Dezembro pelas 18:30 horas, na igreja matriz de Santa Cruz, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma.

A família agradece, a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Santa Cruz,7 de Dezembro de 2019