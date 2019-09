Maria Norberta Pereira Gomes de Faria

FALECEU

R.I.P.

Seu marido, seus filhos, genros, nora, netas, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o seu falecimento. Era residente na freguesia de Santo António, concelho do Funchal. O seu funeral realiza-se hoje, pelas 14.30 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14.00 horas, na referida capela.

A família agradece às equipas médicas, de enfermagem e assistentes operacionais do Hospital de Dia e do 3º piso poente do Hospital Dr. Nélio Mendonça e dos cuidados paliativos do Hospital Dr. João de Almada, pela forma profissional, carinhosa e dedicada, como sempre a acompanharam.

Funchal 7 de Setembro de 2019