José Manuel Teixeira Martins

FALECEU

R.I.P.

Sua companheira, Podênciana Freitas Ramos Santos Cardoso seu filho, Paulo Ramos Martins sua esposa e filhos, enteados, irmãs, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso companheiro, pai, padraste, sogro, avô, irmão, tio e parente, residente que foi à Estrada João Gonçalves Zarco, Residência Tina, freguesia do Caniço e que o seu funeral se realiza hoje, com a celebração de exéquias fúnebres, pelas 12:30 horas, junto à sala do crematório do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho, solicitando que devido às contingências em vigor as cerimónias sejam apenas restritas à família.

Funchal, 16 de Maio de 2020