Maria Izilda da Silva

FALECEU

Renato Jorge da Silva Gouveia e irmão Artur da Silva Gouveia, mulher e filhos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa Mãe, Sogra e Avó.

A família agradece à restante família e amigos, todo o apoio, carinho e dedicação que deram à sua familiar e amiga.

Um agradecimento especial aos Médicos, Enfermeiros, Assistentes Operacionais e Administrativos do Centro de Saúde Local, pela forma competente e dedicada com que trataram a nossa familiar.

“Hoje, aconteceu o que mais temíamos... Mãe, a senhora se foi e deixou um vazio em nossos corações. Mas, no meio da tristeza, queremos gritar ao mundo, o orgulho que temos em ti... Lutaste até ao fim, sempre foste uma guerreira, serás para sempre um exemplo de luta nas nossas vidas!

Hoje, somos gratos pela mãe exemplar que nos deu a vida e o verdadeiro significado do amor incondicional e eterno.

Descanse em Paz, mãe guerreira.

A família informa que:

Devido à situação epidemiológica do Coronavirus - Covid 19, o funeral será restrito à família conforme determinado pela conferência Episcopal Portuguesa, em consonância com as indicações do Governo e das autoridades de saúde.

Pelo mesmo motivo a missa de sétimo dia será adiada e realizada em data oportuna.

Agradecemos profundamente a compreensão de todos neste momento muito difícil e complicado das nossas vidas.

Porto Moniz, 29 de Abril de 2020