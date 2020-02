Francisco Fernandes Órfão

(IRMÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO)

FALECEU

Sua esposa, Maria José Ferreira de Canha Órfão, suas filhas, Lurdes Fernandes Órfão e esposo, Maria Inês Fernandes Órfão, esposo e filhos, Maria Rosita Fernandes Órfão e filha, Natércia Fernandes Órfão, esposo e filha, Lígia Fátima Fernandes Órfão, esposo e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso, esposo, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, primo, vizinho, amigo e parente, residente que foi à Estrada Regional 222 nº.431 - Loreto, freguesia do Arco da Calheta e que o seu funeral se realiza hoje Quarta-feira, saindo da Capela de Nossa Senhora da Conceição - Arco da Calheta, pelas 14:15 horas, para a Capela de Nossa Senhora do Loreto, onde haverá missa de corpo presente, pelas 15:00 horas, prosseguindo o seu funeral para o cemitério do Arco da Calheta.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir ao seu funeral e a quem por algum motivo não puder comparecer, ou de que qualquer forma manifestarem o seu pesar nesta hora de sofrimento.

Também informa que a missa de 7°. Dia, será realizada no próximo Sábado, dia 15 de Fevereiro pelas 18:00 horas, na Capela de Nossa Senhora do Loreto.

A família também agradece a toda a Equipa Médica, Enfermagem, Auxiliares, Pessoal Administrativo do Centro de Saúde do Arco da Calheta, ao Centro de Saúde da Calheta, ao 7°. Andar - Serviço de neurocirurgia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram do seu familiar, bem como a todos os familiares e amigos que apoiaram nesta difícil caminhada.

A todos um muito Obrigado!

Arco da Calheta, 12 de Fevereiro de 2020