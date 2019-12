Dr. António Sousa Brazão

(ADVOGADO)

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Teresa Batista de Andrade Sousa Brazão, sua filha Carla Helena Ferreira Alves Andrade de Sousa Brazão, seu genro Eugénio da Nazaré Ferreira Alves, seus netos: João Nuno Sousa Brazão e António Maria Sousa Brazão Pereira e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô e parente, residente que foi ao Caminho de Santo António, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, pelas 13:00 horas, para cremação no mesmo.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no Sábado, dia 28, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Santo António.

Funchal, 20 de Dezembro de 2019