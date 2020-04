Álvaro Ferreira

FALECEU

Sua esposa Olívia da Silva Ferreira, suas irmãs, cunhados, sobrinhos, primos, afilhados, vizinhos, amigos e demais família, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Levada Pico do Cardo, Santo António, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 10/04/2020, pelas 10:30 horas, no cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e informa que, devido à situação actual e, de acordo com as recomendações do Governo Regional e das autoridades de saúde, o funeral será restrito à família.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Serviço da Neuro Cirurgia do 7º andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça pela forma carinhosa como trataram o seu familiar.

Suas irmãs Dolores e Conceição, seu cunhado Adriano e sobrinhos, ausentes em Vouzela, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu irmão cunhado e tio.

Talvez o que dói mais que te dizer adeus é não termos tido ocasião de nos despedir de ti.

Tuas irmãs, cunhado e sobrinhos

Funchal, 10 de Abril de 2020