Vitorina Fernandes Camara

FALECEU

O seu marido Leonel Rodrigues de França Barbosa, seus filhos, netos, bisneto, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia, amiga, vizinha e parente, residente que foi à Estrada Municipal da Silveira, freguesia de Boaventura, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:00 horas, para a Igreja Paroquial da Fajã do Penedo, Boaventura, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da dita freguesia.

A família agradece, reconhecidamente, a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar, assim como às pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa parente, prestando-lhe assim, a sua última homenagem.

No próximo domingo, (18-08), pelas 11:30 horas , terá lugar na referida Igreja, missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, pelo que reiteram os seus agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta Eucaristia.

Boaventura, 14 de Agosto de 2019